В Московской области при выполнении парашютного прыжка погиб человек
В Московской области при приземлении после прыжка с парашютом погиб спортсмен. Подробности сообщает Telegram-канал «Mash».
Инцидент произошёл в аэроклубе «Аэроград» под Коломной. По предварительной информации, причиной трагедии стало неудачное приземление. Мужчине, 46-летнему кандидату в мастера спорта, не смогли оказать помощь вовремя — он скончался до прибытия медиков.
В связи с произошедшим руководство клуба приняло решение отменить все прыжки, запланированные на 31 августа. Работа комплекса будет возобновлена 1 сентября. Представители «Аэрограда» ещё не комментировали детали инцидента.
Напомним об инциденте в Подмосковье, где пьяный заплыв в запрещённом карьере оборвал жизнь мужчины.
Читайте также: