В московском подъезде обнаружили новорождённого ребёнка

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В Москве мать оставила новорождённую дочь в подъезде жилого дома, об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Как сообщили в надзорном ведомстве, женщина, вероятно, проникла в подъезд вслед за одним из жильцов, оставила там ребёнка и скрылась.
Обнаруженную новорождённую доставили в больницу. Отмечается, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Правоохранителям также удалось установить личность подозреваемой.
Дело находится под контролем прокуратуры, дополнительные детали произошедшего устанавливаются.
Напомним, в начале марта на свалке на Камчатке обнаружили младенца, который скончался от переохлаждения.
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Обнаруженную новорождённую доставили в больницу. Отмечается, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Правоохранителям также удалось установить личность подозреваемой.
Дело находится под контролем прокуратуры, дополнительные детали произошедшего устанавливаются.
Напомним, в начале марта на свалке на Камчатке обнаружили младенца, который скончался от переохлаждения.
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Евгения Парфентьева