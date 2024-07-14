В Крыму следователи проверяют информацию о массовом заражении детей ротавирусом

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Следственный комитет России начал проверку информации о массовом заражении детей в детском лагере в Крыму. Об этом сообщает пресс-службу СК РФ в тг-канале. По предварительным данным ведомства, причиной недомогания ребят стал ротавирус.
По информации журналистов, в детском лагере Евпатории не менее 19 детей почувствовали себя плохо и обратились к врачу. Сейчас всем им оказывается медицинская помощь, уточнили в СК.
Доклад о результатах проверки крымские следователи будут предоставлять председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
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«По данному факту ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка», – отметили в следственном комитете.
Доклад о результатах проверки крымские следователи будут предоставлять председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
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Данил Пономарев