В московском салоне сотовой связи взорвался смартфон

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Смартфон взорвался в салоне сотовой связи. Инцидент произошёл в торговом центре «Вавилон-92» в проезде Дежнева в Москве.
На текущий момент известно об одном пострадавшем, сообщает телеграм-канал «112». В здании наблюдается сильное задымление. Проводится эвакуация покупателей и персонала торговых точек. На месте работают представители экстренных служб и правоохранители. Известно, что сильное задымление наблюдается на первом этаже, из-за густого дыма на втором этаже остались отрезанными люди, которые не могут спуститься.
В результате взрыва пострадал мужчина, который получил ожоги. Помощь ему оказала прибывшая бригада скорой помощи. Причину взрыва гаджета установят полицейские и технические эксперты.
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Александр Бойцов