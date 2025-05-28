В Московском зоопарке раскрыли состояние здоровья животных, которым подкинули таблетки
Леопард, которому подкинули таблетки в Московском зоопарке, не пострадал
С животными из Московского зоопарка, которым в вольер подкинули таблетки, все хорошо, сообщила пресс-служба зоопарка в Телеграм-канале.
«Многие сейчас переживают за наших животных. Спешим успокоить — с семьей рысей и амурским леопардом Мизером все в порядке», — отмечалось в публикации.
После случившегося ветеринары установили дополнительное постоянное наблюдение за животными — рыси и леопард чувствуют себя хорошо.
В зоопарке попросили посетителей говорить сотрудникам службы безопасности, если они узнают о каком-либо нарушении правил.
Напомним, накануне неизвестный предпринял попытку отравить животных в Московском зоопарке, бросив таблетки в вольеры. В одном из них был редкий дальневосточный леопард Мизер. В среду в МВД заявили, что подозреваемый задержан. Им оказался 43-летний москвич.
Мужчина уточнил, что бросил в вольер животных валерьянку, потому что «хотел привести их в чувство».