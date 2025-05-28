В Подмосковье нашли мать младенца, чье тело нашли на мусорозаводе в Рязани

28 мая 2025, 14:59

СК: мать младенца, чье тело нашли на мусорозаводе в Рязани, живет в Подмосковье

Фото: iStock/Motortion

Следственное управление Следственного комитета России по Рязанской области сообщило о том, что установлена личность матери новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено на территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани 26 мая. Об этом пишет РИА Новости.