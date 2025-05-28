В Подмосковье нашли мать младенца, чье тело нашли на мусорозаводе в Рязани

СК: мать младенца, чье тело нашли на мусорозаводе в Рязани, живет в Подмосковье
Фото: iStock/Motortion

Следственное управление Следственного комитета России по Рязанской области сообщило о том, что установлена личность матери новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено на территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани 26 мая. Об этом пишет РИА Новости.



Ею оказалась 36-летняя жительница Московской области.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Ведомство отметило, что эффективное взаимодействие с органами внутренних дел и проведение судебных экспертиз сыграли ключевую роль в установлении личности матери.

Дело продолжает находиться под контролем следственных органов.

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Дарья Осипова

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