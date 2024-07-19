В Москве 10 человек набросились на бизнесмена из-за шаурмы

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Экс-гендиректора сети фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова избила толпа из-за шаурмы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Бабанов вместе с женой и племянником заехал перекусить в кафе «Мама Silva» на Пятницком шоссе в Москве. Они заказали шаурму, которую делали около 30 минут. Бизнесмена возмутило такое длительное ожидание, поэтому он сделал замечание. После этого, по его словам, на него набросились десять мужчин. Жена и племянник поспешили разнять мужчин.
Бизнесмен получил сотрясение мозга и перелом ребра, ему рассекли губу и сломали виниры за 65 тысяч долларов, которые он ставил в Швейцарии.
Бабанов написал заявление в полицию. От госпитализации бизнесмен отказался.
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Бизнесмен получил сотрясение мозга и перелом ребра, ему рассекли губу и сломали виниры за 65 тысяч долларов, которые он ставил в Швейцарии.
Бабанов написал заявление в полицию. От госпитализации бизнесмен отказался.
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Анастасия Чинкова