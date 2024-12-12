В Москве 10-летняя девочка отправила нюдсы незнакомцу ради спасения родителей

Фото: iStock/Rawf8
В Москве 10-летняя девочка отправила нюдсы незнакомому мужчине, чтобы спасти родителей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мужчина, представившийся Ильёй, 17 ноября написал четверокласснице с угрозами снять все деньги со счетов её родителей, если она не выполнит его условия – прислать его интимные фото и видео. Девочка сильно напугалась и сделала всё, что сказал мужчина, чтобы спасти своих родителей. Получив фото и видео Илья сразу же удалил всё из чата.
На следующий день бабушка школьницы узнала о переписке и сразу же написала Илье. Он начал требовать с неё 15 тысяч рублей, чтобы фото и видео внучки не попали в интернет. Бабушка на этот шантаж не поддалась и сразу же рассказала обо всём отцу девочки, который подал заявление в полицию. В отношении незнакомца было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время его разыскивают.
Читайте также:
Изнасиловал и вколол наркотики: педофилу, издевавшемуся 3 часа над 9-летней девочкой, вынесли приговор
«Миша, где моё тело?»: Мать от имени мертвой дочери написала письмо убийце, надеясь на откровение
Председатель подмосковного СНТ с сыном-подростком избил пенсионера за интернет
Анастасия Чинкова