«Миша, где моё тело?»: Мать от имени мертвой дочери написала письмо убийце, надеясь на откровение

Фото: istock / MaYcaL
Убийцу 18-летней Екатерины Кузьминой и 25-летней Натальи Малаховой приговорили к пожизненному лишению свободы. Преступник уже отбывает наказание, но тела россиянок так и не нашла. Мать написала дешугубу письмо от лица дочери с просьбой указать место захоронения тела.
Мужчина даже назвал его, уточнив, что прятать тело ему помогал отец, бывший силовик. Однако на месте следов убитой не нашли. Женщина предполагает, что отец мог перепрятать останки ее ребенка. В материале «Радио 1» расскажем детали этой жуткой истории.
Катя пропала в канун Нового 2015 года. В конце декабря мать проснулась с тревожным ощущением. Зайдя в комнату дочки, она не застала ее. Позвонив ей, она услышала шум и скрежет, а после тишину. С того времени телефон любимой дочери замолчал навеки.
Несмотря на уверенный вид Михаила, он быстро сознался в убийстве. Мужчина пытался изнасиловать Екатерину, но она пыталась дать отпор. Ужасы, совершенные над Натальей, душегуб снял на видеокамеру, что послужило доказательством.
Фото: istock / 9632290_400
Позже он признался, что показывал могилы отцу, который может показать их расположение. Телефон убийцы подтвердил его слова.
19 ноября 2016 года, спустя 2 дня после убийства Наташи, Михаил четверть часа находился около возле памятника 17 героям-бронебойщикам вместе со своим отцом. А 26 декабря 2014 года, в день убийства Кати, он останавливался на 30 минут на пустыре в Дмитровском заказнике. Там, после выхода на пенсию, отец работал егерем. В тот день Михаил как раз находился там.
Наталья Малахова и Екатерина Кузьмина (Фото: соцсети)
Родители осужденного и более 5 тысяч подписавших петицию верят в его невиновность. Матери убитых девушек объявили сбор финансов на вознаграждение за сведения о местонахождении тел своих дочерей.
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«Загуляла девчонка»Алена Кузьмина воспитывала дочь Екатерину одна. Отец пропал еще до рождения малышки, помогать с ребенком было некому, ведь Алену вырастили опекуны. Девушка выросла жизнерадостной красивой девушкой, но немного легкомылсенной.
Катя пропала в канун Нового 2015 года. В конце декабря мать проснулась с тревожным ощущением. Зайдя в комнату дочки, она не застала ее. Позвонив ей, она услышала шум и скрежет, а после тишину. С того времени телефон любимой дочери замолчал навеки.
«Я сразу же побежала в полицию писать заявление. А там рукой махнули, мол, загуляла девчонка. Полиция ничего не делала и только через пять дней получила результаты биллинга, согласно которым дом Катя не покидала, и детализацию звонков. В ночь на 26 декабря ей написал Михаил Саплинов из соседнего подъезда и пригласил в гости», — рассказала Алена изданию «АиФ».Мать отметила, что за несколько дней о пропажи дочь пришла домой с бело розой, подаренной полицейским Михаилом Саплиновым. Мужчину допросили, он заявил, что приглашал знакомую, но она не пришла.
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Пропажа второй девушкиПоиски продолжались 2 года. Но 20 ноября 2016 года домой к Алене пришли родители Натальи Малаховой с ориентировкой на поиск девушки. Оказалось, что она пропала в том же доме. Они назвали адрес и квартиру, в которой проживал тот самый Саплинов, приглашавший Катю в гости. К тому времени мужчина уже покинул службу.
«Перед тем, как зайти к Алене, я пришла к нему. Миша сидел на кухне и ел колбасу, откусывая прямо от палки. Спокойный, уверенный. Заявил, что Наташа наносила ему визит, но утром вызвала такси и уехала домой», — поделилась мама второй жертвы Ирина.Убитые горем женщины проанализировали историю звонков с телефона Натальи. Последний раз она звонила в службу такси. Водитель позже сообщил, что пассажирка к нему не вышла.
Несмотря на уверенный вид Михаила, он быстро сознался в убийстве. Мужчина пытался изнасиловать Екатерину, но она пыталась дать отпор. Ужасы, совершенные над Натальей, душегуб снял на видеокамеру, что послужило доказательством.
Фото: istock / 9632290_400
Тела так и не нашлиЭкс-полицейский путался в своих показаниях, сначала заявляя, что закопал тела, а после, что выбросил их в мусорный бак. Вторая версия стала для него итоговой. Саплинов уточнил, что машинально ответил на звонок матери, выбрасывая тело в контейнер.
«Саплинов — потомственный полицейский, — объясняла Кузьмина. — Мы уверены, что версию о мусорке Саплинову подсказал отец, он служил в правоохранительных органах. Ведь «нет тела — нет дела». На этом и строился расчет. Но они просчитались», — отметила Кузьмина.Несмотря на отсутствие каких-либо биологических следов Екатерины Кузьминой в его квартире, Саплинова признали виновным в изнасиловании и убийстве обеих девушек и приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима «Полярная Сова».
Письмо убийцеНе уведомив следователей, Алена написала Саплинову письмо от имени своей убитой дочери. В письме она просила его сообщить, где он спрятал ее тело. Негодяй максимально подробно все описал и правоохранители выдвинулись на поиски. На работу в общей сложности ушло около двух лет, но все тщетно.
Позже он признался, что показывал могилы отцу, который может показать их расположение. Телефон убийцы подтвердил его слова.
19 ноября 2016 года, спустя 2 дня после убийства Наташи, Михаил четверть часа находился около возле памятника 17 героям-бронебойщикам вместе со своим отцом. А 26 декабря 2014 года, в день убийства Кати, он останавливался на 30 минут на пустыре в Дмитровском заказнике. Там, после выхода на пенсию, отец работал егерем. В тот день Михаил как раз находился там.
Наталья Малахова и Екатерина Кузьмина (Фото: соцсети)
«Мы предполагаем, что, возможно, отец Михаила после его ареста выкопал тела наших дочерей и закопал в другом месте. Иначе как по-другому все это объяснить? После того как убийца сообщил об этом, полицейские хотели допросить его отца. Но его не нашли, он якобы ушел на СВО», — рассказала мать второй жертвы.Саплинов старший действительно заключил контракт с МО, а спустя шесть месяцев после отъезда вернулся в родной город. На допросе он категорически отрицал причастность к преступлению. Мужчина уверен, что его сын не виновен. При этом он отказался пройти проверку на детекторе лжи.
Родители осужденного и более 5 тысяч подписавших петицию верят в его невиновность. Матери убитых девушек объявили сбор финансов на вознаграждение за сведения о местонахождении тел своих дочерей.
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Алина Юрчак