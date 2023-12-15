В Москве 10-летняя школьница подавилась едой и умерла

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ЧП случилось в жилом доме на Аминьевском шоссе.
РЕН ТВ сообщает, что врачи скорой помощи, которых вызвали родители подавившейся девочки, пытались реанимировать девочку в течение 45 минут, но это не помогло.
Сообщается, что правоохранители не обнаружили очевидных признаков насильственной смерти. В данный момент следователи проводят проверку по факту смерти 10-летней девочки.
Тело девочки отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
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«Семья на учете в ОДН не состояла, благополучная», - рассказал собеседник РЕН ТВ.
Тело девочки отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
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Мария Фирсова