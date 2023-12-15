«Вынесла в пакете и выкинула в снег»: В Екатеринбурге горе-мать выбросила новорожденного

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В Екатеринбурге мужчина нашел под окнами домов новорожденного мальчика. Нерадивая мать родила его, положила в пакет и вынесла на улицу. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что 15 декабря в Екатеринбурге девушка оставила ребенка в сугробе рядом с подъездом. Проходящий мужчина услышал крики и нашем живого младенца. Он забрал грудничка на руки, вызвал полицейских и врачей.
Ребенка госпитализировали в неонатологическое отделение одного из роддомов города. Медики борются за его жизнь.
Матерью оказалась 20-летняя девушка, приехавшая из Челябинской области. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьей 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).
Ранее сообщалось, что в Красноярске возбудили уголовное дело по факту гибели годовалой девочки в больнице. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак