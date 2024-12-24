Жителей столицы предупредили о возможном землетрясении в новогодние праздники

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В новогодние праздники москвичи могут почувствовать подземные толчки. Об этом рассказала кандидат физико-математических наук, сейсмолог Анна Люсина.
По её словам, которые приводит NEWS.ru, Москва является сложным в геолого-физическом смысле регионом, его необходимо постоянно мониторить.
Люсина добавила, что в столице построили очень много высотных зданий, под поверхностью множество полостей — это может вызвать искусственные землетрясения.
Сейсмолог напомнила, что в Москве под землёй течёт более 20 рек.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в столице в новогоднюю ночь ожидается небольшой мороз, от -5 до -10 градусов.
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Люсина добавила, что в столице построили очень много высотных зданий, под поверхностью множество полостей — это может вызвать искусственные землетрясения.
Сейсмолог напомнила, что в Москве под землёй течёт более 20 рек.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в столице в новогоднюю ночь ожидается небольшой мороз, от -5 до -10 градусов.
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Анастасия Ларина