В Москве 14-летний подросток загадочно исчез после отдыха в парке

02 июля 2026, 13:46

Отдохнувший в парке 14-летний парень загадочно исчез в Москве

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве продолжаются поиски 14-летнего школьника, который пропал после отдыха в парке «Сокольники». Об этом сообщает портал Msk1.ru.