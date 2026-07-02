В Москве 14-летний подросток загадочно исчез после отдыха в парке
Отдохнувший в парке 14-летний парень загадочно исчез в Москве
В Москве продолжаются поиски 14-летнего школьника, который пропал после отдыха в парке «Сокольники». Об этом сообщает портал Msk1.ru.
По информации экстренных служб, в последний раз подростка видели 1 июля в районе Путяевского пруда. По одной из версий, озвученной волонтерами, несовершеннолетний мог утонуть в водоеме.
Однако проведенное водолазами обследование пока не принесло результатов. Пропавшего обнаружить не удалось.
К поисковой операции подключились сотрудники МЧС. Спасатели обследуют территорию парка и акваторию пруда, также в поисках задействовали наземные группы.
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