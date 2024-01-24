Жительницу Кузбасса подозревают в истязании полуторагодовалой дочери

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Жительницу Кемеровской области подозревают в истязании своей малолетней дочери, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, 22-летняя жительница города Таштагол с октября по декабрь 2023 года систематически избивала свою полуторагодовалую дочь электрическим шнуром и другими предметами. Она также запирала ребёнка в сундук, где оставляла её на десятки минут.
О происходящем узнали соседи семьи, которые и обратились в полицию.
В настоящий момент девочка помещена в социальное учреждение, а в отношении её матери возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Отмечается, что женщина задержана и сотрудничает со следствием.
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Евгения Парфентьева