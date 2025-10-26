В Москве 20-летняя девушка хотела попугать кавалера, но выпала из окна и погибла
В Москве утром 26 октября на улице Ивана Франко произошёл несчастный случай, который закончился гибелью 20-летней москвички. Подробности сообщает «МК».
Девушка упала с подоконника квартиры, расположенной на десятом этаже. В момент происшествия в квартире, кроме погибшей и её ухажёра, находились мать и младшая сестра девушки. Родственницы в это время спали в соседней комнате.
По предварительной информации, москвичка примерно в 6:30 утра забралась на подоконник. Она хотела испугать своего кавалера. Однако, как выяснилось, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Из-за этого у неё закружилась голова, она не удержала равновесие и сорвалась вниз.
Прибывшие медики констатировали смерть девушки на месте. Следствие рассматривает основную версию случившегося — несчастный случай.
