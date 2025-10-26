В Москве 20-летняя девушка хотела попугать кавалера, но выпала из окна и погибла

26 октября 2025, 16:32

В Москве девушка погибла в результате падения из окна

Фото: Istock/Victoria Kotlyarchuk

В Москве утром 26 октября на улице Ивана Франко произошёл несчастный случай, который закончился гибелью 20-летней москвички. Подробности сообщает «МК».