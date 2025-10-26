В центре Москвы произошёл пожар в сауне
В Москве вспыхнул пожар в сауне, которая расположена в центре красоты и здоровья на улице Серпуховский Вал. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Возгорание произошло на минус первом этаже здания. Первоначально поступила информация о четырёх пострадавших, которые надышались дымом. На место чрезвычайного происшествия сразу выехали бригады экстренных служб для ликвидации возгорания.
Позже оперативные службы опровергли сведения о пострадавших. Оказалось, что источником задымления послужило возгорание веников в сауне. Пожарные оперативно локализовали и ликвидировали огонь.
Ранее в Сургуте пожарные спасли маленького ребёнка из горящей квартиры в высотке.
Читайте также: