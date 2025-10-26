«Верни сумку!»: В Ленобласти пассажир набросился с ножом на таксиста
В Ленинградской области полиция задержала мужчину за нападение с ножом на водителя такси. Об этом информирует ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошёл в посёлке Янино-2. По информации полиции, около часа ночи у дома 11 на Новой улице пассажир такси при выходе из автомобиля схватил сумку водителя и попытался скрыться. Когда шофёр потребовал вернуть вещи, мужчина достал нож.
После этого пассажир скрылся в подъезде ближайшего дома с вещами таксиста. Пострадавший обратился в полицию. Сотрудники установили личность и задержали 30-летнего подозреваемого. У него изъяли похищенное. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.
