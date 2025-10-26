«Верни сумку!»: В Ленобласти пассажир набросился с ножом на таксиста

26 октября 2025, 15:32

В Ленобласти задержали мужчину, который ограбил таксиста с применением ножа

Фото: Istock/Marc_Osborne

В Ленинградской области полиция задержала мужчину за нападение с ножом на водителя такси. Об этом информирует ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.