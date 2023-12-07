В Москве 20 школьников пострадали после использования антисептика

Фото: istockphoto/dolgachov
Инцидент случился в школе №1286 в Москве.
SHOT сообщает, что второклассница принесла антисептик LP Care Bubble Gum в школу и дала его одноклассникам. Ученики обработали руки, а спустя время им стало плохо — начались аллергическая реакция, головные боли и кашель. На место вызвали скорую. 7 учеников обратились к приехавшим медикам с жалобами на покраснения кожи.
Помещения проветрили, специалисты не обнаружили в воздухе превышения предельной концентрации вредных веществ.
Ранее сообщалось, что врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал, что микоплазменная инфекция – типичная история для России. В беседе с «Радио 1» он отметил, что всплеска заболеваний нет, а ажиотаж вокруг заболевания подогрет средствами массовой информации.
Читайте также:
Подмосковные наркологи помогают лечить зависимость от электронных сигарет
Врач рассказала об опасной связи ожирения и онкологии
Врач Эдингер рекомендовал «питание арктического солдата» зимой
Помещения проветрили, специалисты не обнаружили в воздухе превышения предельной концентрации вредных веществ.
Читайте также:
Подмосковные наркологи помогают лечить зависимость от электронных сигарет
Врач рассказала об опасной связи ожирения и онкологии
Врач Эдингер рекомендовал «питание арктического солдата» зимой
Мария Фирсова