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В Москве 51-летняя спортсменка потеряла сознание во время операции по увеличению груди

Бодибилдерша чуть не погибла во время операции по увеличению груди в Москве
Фото: Istock / CandyBoxImages

В Москве 51-летняя женщина, занимающаяся бодибилдингом, едва не погибла во время пластической операции по увеличению груди. Об этом сообщает SHOT.



Спортсменка обратилась в клинику «Мака-Мед» на улице Клары Цеткин. После введения наркоза ее состояние резко ухудшилось, и она потеряла сознание.

Врачи экстренно начали реанимационные мероприятия. Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки и спасти ей жизнь. После оказания первой помощи женщину приняли решение перевезти в другую больницу для дальнейшего лечения и наблюдения.

Стоимость операции по увеличению груди в этой клинике начинается от 200 тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Софья Метелева

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