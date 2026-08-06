В Москве 51-летняя спортсменка потеряла сознание во время операции по увеличению груди
В Москве 51-летняя женщина, занимающаяся бодибилдингом, едва не погибла во время пластической операции по увеличению груди. Об этом сообщает SHOT.
Спортсменка обратилась в клинику «Мака-Мед» на улице Клары Цеткин. После введения наркоза ее состояние резко ухудшилось, и она потеряла сознание.
Врачи экстренно начали реанимационные мероприятия. Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки и спасти ей жизнь. После оказания первой помощи женщину приняли решение перевезти в другую больницу для дальнейшего лечения и наблюдения.
Стоимость операции по увеличению груди в этой клинике начинается от 200 тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Читайте также: