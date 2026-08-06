В Москве 51-летняя спортсменка потеряла сознание во время операции по увеличению груди

06 августа 2026, 18:17

Бодибилдерша чуть не погибла во время операции по увеличению груди в Москве

Фото: Istock / CandyBoxImages

В Москве 51-летняя женщина, занимающаяся бодибилдингом, едва не погибла во время пластической операции по увеличению груди. Об этом сообщает SHOT.