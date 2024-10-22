Задержаны подозреваемые по делу о покушении на помощника депутата Алихаджиева

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Полиция задержала подозреваемых в организации и исполнении покушения на жизнь помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Напомним, что нападение произошло в доме бывшего чиновника, ныне личного помощника депутата Госдумы Владимира Шаманова, в деревне Лапино Одинцовского района. Во время инцидента Алихаджиев был расстрелян в упор. Однако несмотря на полученные ранения — две пули попали в его тело — он выжил.
Правоохранительные органы уже доставили задержанных на допрос, а также продолжают устанавливать личности других возможных соучастников покушения. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах автоледи в состоянии сильного алкогольного опьянения повредила десять автомобилей во дворе и скрылась с места ДТП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Правоохранительные органы уже доставили задержанных на допрос, а также продолжают устанавливать личности других возможных соучастников покушения. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах автоледи в состоянии сильного алкогольного опьянения повредила десять автомобилей во дворе и скрылась с места ДТП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова