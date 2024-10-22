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Задержаны подозреваемые по делу о покушении на помощника депутата Алихаджиева

22 октября 2024, 08:57
Фото: istock/Evgen_Prozhyrko

Фото: istock/Evgen_Prozhyrko

Полиция задержала подозреваемых в организации и исполнении покушения на жизнь помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Напомним, что нападение произошло в доме бывшего чиновника, ныне личного помощника депутата Госдумы Владимира Шаманова, в деревне Лапино Одинцовского района. Во время инцидента Алихаджиев был расстрелян в упор. Однако несмотря на полученные ранения — две пули попали в его тело — он выжил.

Правоохранительные органы уже доставили задержанных на допрос, а также продолжают устанавливать личности других возможных соучастников покушения. Расследование продолжается.



Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах автоледи в состоянии сильного алкогольного опьянения повредила десять автомобилей во дворе и скрылась с места ДТП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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RT: Раскрыто имя россиянина, находившегося на борту сбитого в Судане Ил-76
22 октября 2024, 05:39

Фото: istock/May_Chanikran

Антон Селиванец, россиянин, находившийся на борту сбитого в Судане самолета Ил-76, был опознан его родственниками.
Как сообщает RT, за несколько часов до трагедии Селиванец прислал видео, снятое на высоте 8,5 тысячи метров, на котором он обращался к своей семье. Родные погибшего рассказали, что Антон неожиданно позвонил им и сказал, что соскучился, планировал приехать в отпуск, чтобы увидеть семью и посетить могилу отца.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Судане был сбит самолет, на борту которого могли находиться россияне. Видеозапись падения самолета и кадры его обломков, охваченных пламенем, распространились в интернете.

Ранее сообщалось, что посольство России в Судане совместно с властями страны выясняет обстоятельства крушения грузового самолёта, на борту которого могли находиться россияне. Отмечается, что представители Сил быстрого реагирования сообщили о крушении грузового самолёта на западе Судана. Они утверждают, что судно было сбито. На его борту могли находиться граждане России.

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МЧС: цунами могут угрожать 14 городам на Дальнем Востоке
22 октября 2024, 05:14

Фото: istock/Alessandro Rizzo

МЧС России предупреждает о возможной угрозе цунами для 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов на Дальнем Востоке. Волны, возникающие из-за цунами, могут обрушиться на побережье со скоростью до тысячи километров в час.
«Под воздействием цунами находятся побережья Камчатки, Курильских островов, Сахалина и Приморья. Под угрозой — территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Спасатели отмечают, что основным поражающим фактором являются высокие волны, которые могут сопровождаться повторными ударами, более мощными, чем первые. Опасность цунами заключается в их разрушительной силе, способной повредить здания, выбросить крупные суда на берег и затопить приморские территории.

Цунами интенсивностью в пять баллов могут привести к значительным разрушениям, а шестибалльные оцениваются как катастрофические, вызывая полное затопление побережья и значительный ущерб.

Особую опасность цунами представляют для населенных пунктов, расположенных на низменных берегах или в устьях рек, где вода может затопить территории на 2-3 километра вглубь суши.

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#подмосковье
#вода
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#видео
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МЧС РФ: в Подмосковье горит склад
22 октября 2024, 00:27

Фото: istock/abadonian

В подмосковной Балашихе, в микрорайоне Салтыковка, вспыхнул пожар на складе площадью 400 квадратных метров, сообщили в МЧС России.
«Горит помещение на 400 квадратах. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в официальном сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
На месте работают 30 пожарных, задействовано шесть единиц техники. Спасатели продолжают борьбу с огнём, причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах автоледи в состоянии сильного алкогольного опьянения повредила десять автомобилей во дворе и скрылась с места ДТП. Отмечается, что авария произошла в понедельник в одном из мытищинских дворов. Женщина 1991 года с внешними признаками сильного алкогольного опьянения, находясь за рулём своего автомобиля KIA, повредила десять припаркованных машин, после чего скрылась с места аварии. В результате ДТП никто не пострадал.

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На борту сбитого в Судане самолета был российский инженер с коллегами
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#спасатели
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На месте крушения сбитого в Судане самолета нашли документы второго россиянина
На месте крушения Ил-76 в Судане нашли документы второго российского инженера
21 октября 2024, 22:38

Фото: istock/andreart

Второй россиянин, который, возможно, был на борту сбитого суданскими повстанцами Ил-76, — это авиаинженер из Башкирии Антон Селиванц. Его паспорт нашли на месте крушения в Северном Дарфуре. Эту информацию опубликовал канал SHOT.
На месте крушения нашли документы, принадлежащие 33-летнему Антону Селиванцу из башкирского города Туймазы. Он работает авиаинженером. Предположительно, Селиванец летел вместе с Грановым в Западный Кордофан, чтобы починить самолет ОАЭ, который не получил повреждения во время приземления в начале октября.

Ранее сообщалось, что на борту был также Виктор Гранов, главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC.

Напомним, что грузовой самолет упал в Северном Дарфуре. Посольство РФ в Судане сообщило, что на борту могли быть россияне. Местные повстанцы уже взяли на себя ответственность за крушение самолета. Позже выяснилось, что экипаж летел на помощь другому самолету ОАЭ, который ранее был поврежден при посадке.

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#самолет
#документы
#россияне
#крушение
#посольство
#рф
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Опубликовано видео с места крушения сбитого самолёта с россиянами в Судане
21 октября 2024, 21:51

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

В сети появились кадры, предположительно, в места крушения грузового самолёта в Судане. На борту этого судна якобы могли находиться граждане России.
Видео опубликовало РИА Новости в своём Telegram-канале.


Ранее сообщалось, что в Судане сбили грузовой самолёт, в котором могли находиться россияне. Затем появилась информация о том, что на месте крушения были найдены документы, принадлежащие главному инженеру компании Airline Transport Incorporation FZC Виктору Гранову и авиаинженеру из Башкирии Антону Селиванцу.

По предварительным данным, они летели в Западный Кордофан чинить самолёт ОАЭ, который неудачно приземлился в регионе в начале октября.

В настоящее время сведения о том, действительно ли россияне находились на борту сбитого самолёта уточняются. Посольство России проводит совместную работу с суданскими властями по выяснению обстоятельств произошедшего.

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#самолет
#крушение
#россияне
#посольство
#видео
#информация
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На борту сбитого в Судане самолета был российский инженер с коллегами
Mash: на борту сбитого в Судане самолета был российский инженер Виктор Гранов
21 октября 2024, 21:11

Фото: istock/Gudella

На борту сбитого в Судане самолета находился российский инженер и его коллеги. Эту информацию сообщил канал Mash вечером 21 октября.
Среди погибших оказался Виктор Гранов, главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC. По предварительным данным, вместе с ним на борту были еще несколько коллег.

Канал SHOT уточнил, что речь идет о грузовом самолете Ил-76, принадлежащем компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ. Самолет перевозил инженерную помощь из ОАЭ в Чад.

20 октября появилась информация о том, что в Судане сбили грузовой самолет, на борту которого предположительно были россияне. Посольство РФ сообщило, что российские дипломаты на связи с суданскими властями и выясняют все детали этого инцидента.

Мятежные Силы быстрого реагирования, захватившие западный регион Судана Дарфур, заявили в своих социальных сетях, что суданский грузовой самолет Ил-76, на борту которого, по их данным, были граждане России, сбили в провинции Северный Дарфур.

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#россияне
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#посольство
#рф
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В Судане сбили грузовой самолёт, на борту которого могли быть россияне
21 октября 2024, 20:29

Фото: iStock/porpeller

Посольство России в Судане совместно с властями страны выясняет обстоятельства крушения грузового самолёта, на борту которого могли находиться россияне. Об этом дипмиссия РФ сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что представители Сил быстрого реагирования сообщили о крушении грузового самолёта на западе Судана. Они утверждают, что судно было сбито. На его борту могли находиться граждане России.

Посольство РФ вместе с суданскими властями разбирается в произошедшем. При этом ситуация и поведение проверки осложнены тем, что самолёт упал в охваченном боевыми действиями Дарфуре.

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#крушение
#россияне
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#посольство
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В Иванове арестовали женщину, залившую водой Вечный огонь
21 октября 2024, 19:57

Фото: istockphoto/Paha_L

В Иванове арестована местная жительница, потушившая Вечный огонь у мемориала «Памятник Героям фронта и тыла в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов». Суд назначил женщине психиатрическую экспертизу.
Инцидент произошёл 2 октября, передаёт «Лента.ру» со ссылкой на Следственное управление СК России по Ивановской области. Женщина залила пламя Вечного огня, расположенного на Шереметьевском проспекте. Нарушительницу задержали, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении жительницы Иванова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России). По уголовному делу назначены все необходимые экспертизы, в том числе психиатрическая.

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В Мытищах нетрезвая автоледи повредила десять автомобилей и скрылась с места ДТП
21 октября 2024, 19:54

Фото: iStock/artolympic

В подмосковных Мытищах автоледи в состоянии сильного алкогольного опьянения повредила десять автомобилей во дворе и скрылась с места ДТП. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Московской области в своём Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла в понедельник в одном из мытищинских дворов. Женщина 1991 года с внешними признаками сильного алкогольного опьянения, находясь за рулём своего автомобиля KIA, повредила десять припаркованных машин, после чего скрылась с места аварии. В результате ДТП никто не пострадал.

Правоохранителям удалось оперативно установить личность правонарушительницы, после чего её доставили в отдел полиции. В отношении задержанной составлены административные протоколы по статьям о невыполнении требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и невыполнении обязанностей в связи с ДТП.

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