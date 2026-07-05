Россиянка попала в больницу во Вьетнаме с лихорадкой денге
В Дананге госпитализировали 35-летнюю туристку из Краснодара с лихорадкой денге. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Болезнь началась с боли в горле, затем поднялась температура до 39°, появились ломота и озноб. Первые тесты не показали вирус, врачи выписали жаропонижающие.
Ночью состояние ухудшилось: усилились боли в суставах, слезились глаза, упало давление. На шестой день женщина не могла ходить и вернулась в больницу, где анализы подтвердили денге. Дополнительным риском стало начало менструации — при денге падает уровень тромбоцитов, что повышает опасность кровотечений. Сейчас пациентка под наблюдением.
За первые пять месяцев 2026 года во Вьетнаме зарегистрировали более 50 тысяч случаев денге — в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Власти отмечают, что вспышки становятся менее предсказуемыми.
Читайте также: