Россиянка попала в больницу во Вьетнаме с лихорадкой денге

05 июля 2026, 12:28

В Дананге госпитализировали туристку из Краснодара с лихорадкой денге

Фото: Istock/sudok1

В Дананге госпитализировали 35-летнюю туристку из Краснодара с лихорадкой денге. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.