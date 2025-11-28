Пожар в Гонконге: больше сотни погибших
Число жертв пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге возросло до 128 человек. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
Согласно данным издания, среди погибших есть один пожарный, а 79 человек получили травмы. Судьба еще 200 человек остается неизвестной. На месте происшествия продолжаются активные спасательные работы.
Власти утверждают, что причиной быстрого распространения огня стал легковоспламеняющийся пенополистирол, использованный в ходе ремонтных работ. В связи с этим начали уголовное расследование.
Антикоррупционный орган Гонконга (ICAC) уже задержал двух директоров консалтинговой фирмы Will Power Architects Company, ответственной за проект реконструкции здания. Всего арестовали пять человек.
Пожар вспыхнул 26 ноября в нескольких высотных зданиях жилого комплекса в районе Тай По, где проживает около четырех тысяч человек. Его признали самым сильным за последние 17 лет и он получил максимальный уровень опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.
Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 94 человек.
Читайте также: