Пожар в Гонконге: больше сотни погибших

28 ноября 2025, 11:25

SCMP: количество погибших при пожаре в ЖК в Гонконге достигло 128 человек

Фото: istockphoto/abadonian

Число жертв пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге возросло до 128 человек. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).