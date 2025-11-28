Заготовленный для покушения на Соловьева арсенал связали с даркнетом

28 ноября 2025, 10:37

ТАСС: соучастники покушения на журналиста Соловьева покупали оружие в даркнете

Фото: iStock/Artfully79

Соучастники покушения на журналиста Владимира Соловьева покупали оружие в даркнете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.