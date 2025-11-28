Заготовленный для покушения на Соловьева арсенал связали с даркнетом
Соучастники покушения на журналиста Владимира Соловьева покупали оружие в даркнете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
По версии следствия, обвиняемые выкупали в теневом сегменте интернета детали для переделки охолощенного оружия. За арсенал отвечал один из членов группировки Владимир Беляков*.
По его словам, он занялся переделкой оружия после предыдущей судимости. Фигурант также заявил, не собирался никого убивать, а пистолет Макарова ему подбросили. На допросе он признал вину и написал явку с повинной, но в суде отказался от показаний, так как якобы дал их под давлением.
Напомним, в 2021-м Андрей Пронский* создал ячейку неонацистской группировки NS/WP**, участники которой планировали подорвать автомобиль Соловьева. Для этого они заготовили взрывчатые вещества и устройства, а также огнестрельное оружие.
