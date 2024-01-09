Врач Новикова рассказала, что чрезмерное употребление соли может привести к инфаркту

После долгих новогодних праздников с обильным угощением и алкоголем иногда трудно бывает собраться и привести себя в форму. О том, как нейтрализовать действие лишних калорий и чувствовать себя после длинных выходных бодрым и отдохнувшим, накануне первой рабочей недели года рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.