Врач Новикова рассказала, что чрезмерное употребление соли может привести к инфаркту

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Эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова рассказала о риске заболеваний, связанных с привычкой употребления большого количества пищевой соли. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Поскольку пищевая соль — это основной источник натрия, то избыток ее употребления приводит к повышению артериального давления, увеличению риска развития инфаркта и инсульта, не говоря уже о банальных отеках, потому что происходит задержка жидкости в организме. Привычка досаливать пищу может обернуться риском возникновения язвы желудка и даже онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — отметила Наталья Новикова.
Также врач добавила, что норма потребления соли для взрослого человека - 5 грамм в день (примерно одна чайная ложка). Помимо этого, 80% соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на «скрытую» ее часть.
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