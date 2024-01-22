Кардиолог Шугушев назвал семь правил для предотвращения инфарктов и инсультов

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Инфаркты и инсульты продолжают лидировать среди причин смертности, в том числе и среди активного населения. Кардиолог Заур Шугушев рассказал россиянам о факторах риска и методах профилактики таких заболеваний, пишет RG.RU.
По словам специалиста, кардиологические заболевания зачастую встречаются даже у людей, внешне абсолютно здоровых. Он пояснил, что основной причиной этому являются атеросклеротические бляшки в коронарных артериях, которые приводят к снижению кровотока и недостаточному снабжению сердца кислородом. В результате у человека может развиться инфаркт миокарда, предупредил врач.
Шугушев рассказал, что существует семь главных правил профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Это отказ от курения, регулярные медицинские обследования, контроль стресса и сбалансированный режим труда и отдыха, употребление алкоголя и кофе в умеренных дозах, регулярная физическая активность и правильное питание.
Кардиолог отметил, что сейчас информация о способах снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний доступна каждому и подчеркнул, что важно своевременно обращаться к врачам и придерживаться основным принципам здорового образа жизни.
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Шугушев рассказал, что существует семь главных правил профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Это отказ от курения, регулярные медицинские обследования, контроль стресса и сбалансированный режим труда и отдыха, употребление алкоголя и кофе в умеренных дозах, регулярная физическая активность и правильное питание.
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Диана Аванесян