Кардиолог Шугушев назвал семь правил для предотвращения инфарктов и инсультов

Исследование американских учёных из Мичиганского университета показало, что привычки в питании влияют на качество сна человека. Согласно выводам, опубликованным в журнале ScienceAlert, люди, которые не следуют рекомендациям по употреблению достаточного количества фруктов, овощей, бобовых и цельного зерна, часто страдают от бессонницы.