В Москве арестовали 18-летнего юношу за оправдание терроризма в Telegram
В Москве 18-летнего жителя Кунцева Николая К. отправили под домашний арест по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
По информации издания, молодой человек учился в колледже и вел в Telegram канал с мемами на 115 подписчиков под ником Шпанден. В мае он опубликовал пост о том, что в столице будут отключать мобильную связь из-за атак БПЛА, добавив при этом: «Украина должна снести ***** всех».
В конце октября к Николаю пришли силовики — сотрудники ФСБ провели обыск в его квартире и доставили его в полицию. Первоначально его оформили по статье о «мелком хулиганстве» за нецензурную ругань и размахивание руками, а затем предъявили обвинение в оправдании терроризма.
Следствие просило заключить молодого человека под стражу, однако суд отказал и назначил домашний арест.
