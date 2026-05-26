Двое подростков погибли при пожаре в заброшенном сарае Алтайского края
В райцентре Поспелиха при пожаре в сарае погибли двое подростков. Об этом 26 мая сообщили в канале «МЧС Алтайского края» на платформе MAX.
Согласно материалу, возгорание произошло в неиспользуемой постройке. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров, шесть огнеборцев ликвидировали пожар. На месте происшествия обнаружили тела двух детей.
Сотрудники МЧС устанавливают причины и обстоятельства трагедии: работают дознаватели и специалисты пожарной лаборатории, проходят оперативно-следственные мероприятия. По предварительной информации, погибшие подростки часто проводили свободное время в этой заброшенном сарае.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Сахалине рыбак погиб, запутавшись в собственных сетях. Трагедия произошла 24 мая в Углегорском районе.
