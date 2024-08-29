Во Владивостоке местный житель попытался поджечь здание военкомата

Фото: istockphoto / Manuel Rodriguez Sevillano
Ночью 29 августа по приказу мошенников мужчина попытался поджечь здание военкомата во Владивостоке. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
Около часа ночи к зданию на Узбекской улице подошёл молодой человек и бросил в сторону военкомата две бутылки с зажигательной смесью.
Молодой человек рассказал, что несколько дней назад он стал жертвой мошенников. Злоумышленники убедили его, что для списания долга необходимо поджечь здание военкомата.
В настоящее время молодой человек задержан. Ему грозит уголовная ответственность.
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«Возгорания не произошло, а молодого человека задержали полицейские, которые дежурили неподалёку. Задержанным оказался 22-летний Михаил. При себе у него обнаружили ещё две бутылки с зажигательной смесью, компоненты для изготовления коктейля Молотова, а также газовый пистолет», — поделились в издании.
Молодой человек рассказал, что несколько дней назад он стал жертвой мошенников. Злоумышленники убедили его, что для списания долга необходимо поджечь здание военкомата.
В настоящее время молодой человек задержан. Ему грозит уголовная ответственность.
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Мира Полтева