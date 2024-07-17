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В Москве арестовали экс-полковника МВД по делу об убийствах и обороте оружия

17 июля 2024, 22:12
Фото: iStock/megaflopp

Фото: iStock/megaflopp

Басманный суд Москвы арестовал отставного полковника МВД России Владимира Новгородова по статье об убийствах и незаконном обороте оружия. Соответствующая информация появилась на портале судов общей юрисдикции Москвы.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Новгородова В.В.», – указано в базе.
По данным картотеки суда, Новгородову вменяют ч.2 ст. 105 УК: Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, ч.3 ст.222.1 УК: Незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, ч.3 ст.222 УК: Незаконное приобретение, передача, хранение и пересылка огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору.



По информации издания «Московский комсомолец», Новгородова подозревают в причастности к серии убийств бизнесменов около 20 лет назад, где в банде киллеров состояли спецназовцы и полицейские.

МК уточняет, что Новгородов держал у себя дома крупные запасы оружия и боеприпасов, принадлежащих той самой банде, а весь арсенал ему передал глава группировки киллеров Алексей Чеботарев, арестованный в прошлом году.

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#убийство
#хранение
#ук
#полицейские
#меры
#дома
BFMTV: автомобиль въехал в террасу кафе в Париже, три человека пострадали
17 июля 2024, 22:54

Фото: iStock/Angel Burgos

В Париже неизвестный за рулем автомобиля въехал в террасу кафе, три человека серьезно пострадали. Об это со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал BFMTV. Полиции удалось поймать пассажира, который оказался пьян, но сам водитель сбежал с места аварии, говорится в сообщении.
По данным телеканала, ЧП произошло в 20-м округе Парижа на проспекте Пер-Лашез примерно в 19:30 (20:30 мск). У задержанного пассажира в крови нашли следы наркотиков и алкоголя, пишут в статье.

Ранее сообщалось, что в Лужском районе Ленинградской области двое взрослых и двое детей погибли в ДТП с электропоездом «Ласточка» и легковым авто. Машинист применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.

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#чп
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#париж
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Из строящегося концертного зала в Сириусе эвакуированы все рабочие
17 июля 2024, 21:30

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Всех рабочих оперативно эвакуировали из строящегося концертного зала в поселке Сириус Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости.
«По информации от застройщика, все рабочие были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет. Предварительно, оплавились панели навесного фасада. Повреждений внутри самого зала нет», — говорится в сообщении.

Как сообщили в краевом МЧС, к ликвидации возгорания привлечены 45 спасателей, а также 15 единиц спецтехники, пострадавших нет.

Как пояснила пресс-служба администрации федеральной территории Сириус, кровля и фасад, где произошел пожар, почти не пострадали.

Ранее сообщалось о пожаре в Москве на Пресненском валу. Уточнялось, что валил черный дым.

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#россия
#пожар
#краснодарский край
#новости
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DPA: в Германии россиянину дали 6 лет за поставки электроники в РФ мимо санкций
17 июля 2024, 21:19

Фото: iStock/gorodenkoff

В Германии высший земельный суд Штутгарта приговорил гражданина РФ и ФРГ к 6 годам и 9 месяцам колонии за поставки электроники в Россию якобы в обход санкций. Об этом сообщает новостное агентство DPA. Жене предпринимателя дали условный срок за помощь мужу в бизнесе, говорится в сообщении.
Суд решил, что поставленные бизнесменом компоненты якобы использовали в военном производстве беспилотников, отмечает DPA.

Предпринимателя с двойным гражданством арестовали в августе 2023 года. По данным прокуратуры Германии, Вальдемар В. руководит двумя компаниями в Сааре, которые занимаются международной торговлей электронными компонентами.

В статье указано, что с января 2020 по март 2023 бизнесмен продал 26 электронных компонентов российской компании, занятой производством военной техники, а общую стоимость поставок в обход санкций оценили в 715 тысяч евро.

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#суд
#евро
#бизнесмен
#компании
#санкции
#германия
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The Sun: медики не нашли у мужчины рака легких и прописали ему ибупрофен
17 июля 2024, 21:13

Фото: istockphoto/demaerre

Медики не нашли у мужчины рака легких и прописали ему ибупрофен, сообщают журналисты The Sun. Так, шотландец 31-летний Оливер Андерсон пришел к специалистам, пожаловавшись на боли в спине, но его отправили домой с обезболивающим, сочтя его случай несерьезным.
Пациент почувствовал боли еще пять лет назад в 26-летнем возрасте, но списал все на тяжелую физическую работу в автосервисе. После указанных событий, самочувствие мужчины ухудшилось, и он настоял на дополнительном обследовании, которое выявило четвертую стадию онкологии. Вскоре она дала метастазы в пищевод, почки и мозг.

Андерсон прошел курсы лучевой терапии, сейчас его поддерживают паллиативной терапией.

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#мир
#рак
#онкология
#новости
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Появились кадры пожара на Пресненском валу в Москве
17 июля 2024, 19:03

Фото: istockphoto/Diy1

Появились кадры пожара на Пресненском валу в Москве. Видео опубликовал Telеgram-канал «Осторожно, Москва». Сообщается, что с крыши одного из зданий валит черный дым, есть сильное задымление. Информацию о площади возгорания и пострадавших сейчас уточняют.
Ранее сообщалось, о крупном пожаре в парке Галицкого в Краснодаре. По предварительным данным, возгорание произошло на территории хранения стройматериалов. Причины произошедшего выясняются.
Кроме того, большой пожар от искры при нарезке металла произошел в Крыму. Уточнялось, что 50-летний мужчина резал болгаркой металл, находясь рядом с сухой растительностью, что привело к возгоранию территории заповедника «Карадагский».

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«Будешь со мной или в холодильнике»: история маньяка-людоеда Малышева, как он начал убивать
Лепивший котлеты из собак маньяк Малышев устроился работать в приют для животных
17 июля 2024, 18:57

Фото: iStock/Kovshutin Denis

24 года назад в России огласили приговор жуткому убийце и людоеду Михаилу Малышеву. Отсидев свой срок, он вышел на свободу и сейчас работает в приюте для животных, которых когда-то ел.
Жуткую историю жестокого маньяка-насильника и каннибала расскажет редакция «Радио 1».

Детство Малышева


Будущий убийца-каннибал Михаил Малышев родился 31 октября 1965 года в Перми. Его семья была совершенно обычной, никто из родственников не имел проблем с законом и не был замечен в противоправной деятельности. Когда Малышеву было около 10 лет, его родители развелись, но вскоре мать встретила нового мужчину, в браке с которым у неё родилась дочь.

Предположительно, именно развод родителей и новый брак матери пошатнул психику Михаила. К тому же, в школьные годы у мальчика были серьёзные проблемы с лишним весом, за что он постоянно подвергался насмешкам со стороны сверстников. Чтобы выместить свою агрессию, Малышев начал убивать кошек и собак, за что попал на учёт в детскую комнату милиции.

Чтобы обучиться самообороне, Малышев начал заниматься спортом и посещать секцию бокса. Для набора мышечной массы необходимо было усиленно питаться, и из-за дефицита продуктов подросток стал употреблять в пишу собачье мясо.

Начало ментального слома Малышева


После окончания школы людоед отучился в ПТУ, а затем пошёл в армию. Отслужив, Малышев вернулся домой к матери и начал демонстрировать откровенно неадекватное поведение. Родители выдержали год жизни с будущим маньяком, после чего решили разменять квартиру на две однушки, одна из которых была подарена Малышеву, именно в ней маньяк будет совершать свои страшные преступления.

Начиная с 1986 года, Михаил Малышев работал на предприятии АО «Сорбент» в особо вредных и тяжёлых условиях труда. В разные годы он работал сварщиком и столяром. Малышев вёл уединённый образ жизни, не был женат, увлекался чтением и занятиями тяжёлой атлетикой, но несмотря на это, имел в округе репутацию антисоциальной личности за убийства бродячих собак.

На предприятии платили мало, часто задерживали зарплату, и вскоре Малышев уволился оттуда. Источниками его дохода стали продажа самогона и шкур бездомных животных.

Фото: iStock/bhofack2

В 1995 году Малышев познакомился с 18-летним сиротой Николаем, который был умственно отсталым. Маньяк поселил выпускника детского дома у себя, вместе они ловили бродячих собак и употребляли их в пищу. В середине 1996 года на территории одной из больниц Михаил встретил санитарку по имени Инна Боровик, с которой у него вскоре начались романтические отношения. Женщина переехала к нему, после чего у Малышева обострилась паранойя. Он установил в квартире входную металлическую дверь, на которой оборудовал несколько замков и глазков для наблюдения за лестничной клеткой этажа. С внешней стороны здания на окнах квартиры Малышев установил стальные решётки, а в самой квартире установил на окнах жалюзи, состоящие из горизонтальных пластин толстого листового металла, которые Малышев собственноручно соорудил. На некоторые бытовые предметы, такие как телевизор, он также установил решётки и замки.

Издевательства Малышева над сожителями


По одной из версий, Малышев запер Инну у себя дома и запретил ей покидать квартиру. Однако, по словам соседей, они неоднократно видели, как Боровик покидает дом одна. Предположительно, она страдала от крайне низкой самооценки и Михаил манипуляциями убедил её оставаться с ним.

«Будешь со мной или в холодильнике», — так вспоминала Боровик свой разговор с ​Малышевым.

Маньяк неоднократно стравливал своих сожителей, заставлял их заниматься сексом, а чтобы окончательно их запугать — отрезал Николаю ухо. Немного позже Малышев откусил Боровик кончик носа и съел его прямо на её глазах.

Со временем Малышев деградировал всё сильнее. Всё своё время он проводил в компании собутыльник и сожителей, которых угощал пирожками и пельменями из собачьего мяса.

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Первое убийство Малышева


В 1997 году Малышев, проводя время со своими собутыльниками, решил разнообразить досуг сексуальными утехами. На поиски жертвы он отправил Боровик. На улице Инна познакомилась с 16-летней Натальей Суворовой и пригласила её в квартиру к Малышеву, чтобы выпить. Девушка согласилась.

Когда Суворова оказалась в состоянии алкогольного опьянения, Малышев и его знакомые накинулись на подростка и совершили над ней неоднократные насильственные действия. После часов издевательств, Суворова начала угрожать Малышеву, что вызовет милицию, после чего маньяк зарубил девушку топором. Тело жертвы Малышев расчленил совместно с Инной и Николаем, сделав из её плоти фарш, который впоследствии использовал для приготовлений пельменей и котлет. Во время расчленения тела Суворовой у Боровик произошёл нервный срыв, после чего Михаил Малышев избил её и Николая, начал угрожать им убийством в случае отказа в помощи избавления от трупа.

Второе убийство Малышева


Год спустя Малышев пригласил своего старого знакомого по имени Антон в гости, чтобы вместе выпить. Между мужчинами завязалась ссора, в результате которой Малышев забил гостя топором, после чего расчленил. Из-за небрежности и падения дисциплинированности Михаил Малышев не стал прилагать усилия по избавлению от улик и доказательств совершения убийства. Он выбросил останки убитого за гаражным массивом неподалёку от собственного дома, которые вскоре были найдены.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Арест и суд Малышева


После обнаружения останков Антона, полиция допросила его родного брата. Мужчина вспомнил, что Антон собирался в гости к своему старому знакомому Малышеву. Как мы помним, маньяк с детства был на карандаше у правоохранителей из-за антисоциального поведения и убийств животных. Следователи сразу отправились к нему в квартиру, где обнаружили пакеты, содержащие человеческие останки, а также более 600 килограммов заготовленного мяса неизвестного происхождения. Малышева арестовали.

В ходе судмедэкспертизы маньяк был признан вменяемым, несмотря на некоторые отклонения в психике.

Во время обысков в его квартире следователи нашли несколько комплектов одежды, которые не принадлежали Малышеву, после чего его начали подозревать в совершении ещё шести убийств. 600 килограмм мяса, которые изъяли из квартиры маньяка, оказалось собачьим, однако проверить его полностью не удалось из-за отсутствия материальных средств.

Малышев признан виновным в двух убийствах и приговорён к 25 годам лишения свободы, а так как время содержания Малышева под стражей с момента ареста и до вынесения приговора засчитывалось в срок лишения свободы из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, дата его освобождения была назначена на октябрь 2022 года.

Малышев после освобождения из тюрьмы


По информации некоторых источников, Малышев не хотел выходить из колонии, поскольку испытывает проблемы с коммуникацией в обществе. Он даже планировал признаться в совершении нескольких убийств, чтобы его оставили в заключении.

Однако в положенный срок маньяк всё же покинул стены исправительного учреждения и вернулся в страшную квартиру, в которой совершал свои ужасные преступления. Поднялась волна народного возмущения, соседи негодовали, однако правоохранители напомнили, что жильё принадлежит Малышеву по праву и никто не имеет права его выселить.

Сейчас маньяк-людоед работает в приюте для бездомных животных, из которых когда-то лепил котлеты и пельмени. Известно, что туда его устроили по знакомству.

Фото: iStock/Andyborodaty

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#алкоголь
#секс
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«Страна»: в пяти городах Украины ночью сожгли машины боевиков ВСУ
17 июля 2024, 18:27

Фото: istockphoto/SaskiaAcht

Поджоги машин боевиков ВСУ произошли в пяти украинских городах минувшей ночью. Об этом, ссылаясь на источники, сообщило издание «СТРАНА.ua». В частности, речь идет о Днепропетровске, Виннице, Харькове, Одессе и Ровно.
«В Виннице подожгли автомобиль Mitsubishi, который принадлежит военному. Пожар ликвидировали через 30 минут. Люди не пострадали, автомобиль сгорел полностью. В Харькове подожгли сразу два автомобиля, Volkswagen и Mitsubishi, с разницей в один час. Они также принадлежали военным ВСУ», — сообщил информатор.

В Ровно сожгли Volkswagen, стоявший возле дома и принадлежавший военнослужащему. Теперь во всех этих городах проводятся следственные мероприятия, открыто уголовное дело о препятствовании законной деятельности ВСУ.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь в Одессе сгорели пять машин.

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#украина
#всу
#поджог
#автомобили
#новости
#одесса
#харьков
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Экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского обвиняют во взятках на 100 млн
17 июля 2024, 17:49

Фото: istockphoto/Atstock Productions

Советника аппарата мэра и правительства Москвы по культурному сотрудничеству с новыми субъектами России, бывшего руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского подозревают в получении взяток общей суммой в 100 млн рублей. Об этом сообщает СК РФ в своем телеграм-канале. По данным следствия, чиновник помогал различным компаниям получать госконтракты.
«При этом он действовал с другими соучастниками в составе организованный группы. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей», – пишет следственный комитет.
Кибовскому предъявили обвинение в совершении 8 эпизодов получения взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ). Следователь настаивает на заключении под стражу на время следствия.

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#следственный комитет
#ук
#обвинение
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#минобороны
#рф
#взятка
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В Ленобласти погибли двое взрослых и двое детей в ДТП с поездом и легковушкой
17 июля 2024, 17:31

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП с электропоездом «Ласточка» и легковым авто в Лужском районе Ленинградской области. Об это со ссылкой на региональное ГУ МВД России сообщает ТАСС. Машинист применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.
Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, ДТП произошло на ж/д переезде 84 км перегона Строганово-Мшинская, движение поездов в настоящий момент остановлено.

По данным издания, пострадавших среди пассажиров и бригады поезда в результате ДТП нет.

Сообщается, что водитель легкового автомобиля выехал на ж/д переезд на красный сигнал светофора перед приближающимся поездом, машинист попытался остановить состав, но расстояние было слишком маленьким.

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