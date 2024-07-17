В Москве арестовали экс-полковника МВД по делу об убийствах и обороте оружия

Фото: iStock/megaflopp
Басманный суд Москвы арестовал отставного полковника МВД России Владимира Новгородова по статье об убийствах и незаконном обороте оружия. Соответствующая информация появилась на портале судов общей юрисдикции Москвы.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Новгородова В.В.», – указано в базе.По данным картотеки суда, Новгородову вменяют ч.2 ст. 105 УК: Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, ч.3 ст.222.1 УК: Незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, ч.3 ст.222 УК: Незаконное приобретение, передача, хранение и пересылка огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору.
По информации издания «Московский комсомолец», Новгородова подозревают в причастности к серии убийств бизнесменов около 20 лет назад, где в банде киллеров состояли спецназовцы и полицейские.
МК уточняет, что Новгородов держал у себя дома крупные запасы оружия и боеприпасов, принадлежащих той самой банде, а весь арсенал ему передал глава группировки киллеров Алексей Чеботарев, арестованный в прошлом году.
Читайте также:
Экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского обвиняют во взятках на 100 млн
DPA: в Германии россиянину дали 6 лет за поставки электроники в РФ мимо санкций
Из строящегося концертного зала в Сириусе эвакуированы все рабочие
Данил Пономарев