«Будут судить»: В Москве студентка утопила новорожденную дочь в унитазе общежития

30 августа 2025, 14:18

Суд рассмотрит дело об убийстве младенца в туалете столичного общежития

Фото: Прокуратура города Москвы

В Москве будет проведён судебный процесс по уголовному делу в отношении 20-летней девушки. Её обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьёй об убийстве матерью новорожденного ребенка. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.