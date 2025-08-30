«Будут судить»: В Москве студентка утопила новорожденную дочь в унитазе общежития
В Москве будет проведён судебный процесс по уголовному делу в отношении 20-летней девушки. Её обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьёй об убийстве матерью новорожденного ребенка. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.
Трагический инцидент произошёл 1 июня в московском общежитии на улице Генерала Дорохова. По данным ведомства, подсудимая родила девочку в туалете, после чего оставила младенца в унитазе, где ребёнок скончался от асфиксии в результате утопления. Данный вывод подтвержден заключением судебно-медицинской экспертизы.
Обвинительное заключение по делу было утверждено Никулинской межрайонной прокуратурой. Сообщается, что обвиняемая полностью признала свою вину. Мера пресечения в виде заключения под стражу для неё оставлена без изменения.
Ранее сообщалось о похожем случае в Индии, где воспитанница интерната забеременела от неизвестного и родила в школьном туалете.
Читайте также: