В Москве арестовали мужчину, надругавшегося в машине над девушкой

Фото: iStock/Dima Berlin

В Москве арестовали мужчину, надругавшегося в машине над девушкой. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.



Согласно информации следствия, 8 декабря россиянин, находясь в салоне автомобиля вместе со знакомой, применил к ней силу и изнасиловал. Сотрудники Следственного комитета и правоохранительных органов оперативно выявили и задержали подозреваемого. Ему предъявлены обвинения по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд, по ходатайству следователя, избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Екатерина Коршунова

