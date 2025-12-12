В Москве арестовали мужчину, надругавшегося в машине над девушкой
В Москве арестовали мужчину, надругавшегося в машине над девушкой. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.
Согласно информации следствия, 8 декабря россиянин, находясь в салоне автомобиля вместе со знакомой, применил к ней силу и изнасиловал. Сотрудники Следственного комитета и правоохранительных органов оперативно выявили и задержали подозреваемого. Ему предъявлены обвинения по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») Уголовного кодекса Российской Федерации.
Суд, по ходатайству следователя, избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
