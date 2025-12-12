В Москве пенсионерка-наркоторговка рассылала мефедрон в духах

12 декабря 2025, 15:56

В Москве задержали наркодилеров, рассылавших мефедрон под видом парфюмерии

Фото: Istock/Oleksii Kononenko

Столичные правоохранительные органы совместно с Росгвардией и ФСБ пресекли работу подпольного предприятия. Злоумышленники упаковывали наркотики в коробки элитной парфюмерии с двойным дном. Об этом информирует «МВД Медиа».