В Москве пенсионерка-наркоторговка рассылала мефедрон в духах
Столичные правоохранительные органы совместно с Росгвардией и ФСБ пресекли работу подпольного предприятия. Злоумышленники упаковывали наркотики в коробки элитной парфюмерии с двойным дном. Об этом информирует «МВД Медиа».
Подпольный цех организовали 64-летняя пенсионерка, две её дочери и 38-летний житель Истры. Группа закупала партии мефедрона, расфасовывала их и распространяла через курьеров.
В ходе обысков оперативники обнаружили у членов группы пакет и семь свёртков с веществами, 195 упаковок из-под духов разных брендов, а также 15 коробок с двойным дном. Внутри упаковок находились пакетики с порошком.
Кроме того, полиция изъяла электронные весы, фасовочные материалы, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику и другие предметы. Подозреваемых задержали. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел.
