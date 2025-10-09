В Москве арестован маньяк, пытавшийся изнасиловать девушку в Лефортовском парке
В Москве суд заключил под стражу Дмитрия Шепетуху минимум до 8 декабря. Мужчина обвиняется в попытке изнасилования девушки в столичном Лефортовском парке.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл в шесть утра: 22-летний Дмитрий напал на девушку с ножом во время её пробежки. Пострадавшей удалось вырваться и убежать.
Отметим, что Шепетуха освободился всего полтора года назад из Самарской колонии №10, где отбывал наказание за избиение и грабёж. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Покушение на изнасилование». Расследование находится под контролем столичного Следственного комитета.
