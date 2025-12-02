В Москве арестован таксиста-мигранта за изнасилование пассажирки
В Москве суд арестовал иностранного гражданина, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета России.
По информации следствия, инцидент произошёл 6 ноября. Мигрант совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пассажирки, после чего скрылся. Потерпевшая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.
Обвинение предъявлено по статье 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»). Расследование уголовного дела продолжается.
Читайте также: