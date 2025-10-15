В Москве автобус насмерть сбил женщину
В столичном районе Щукино женщина погибла под колесами рейсового автобуса, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник.
Инцидент произошёл на ул. Маршала Бирюзова, д. 31. Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм. На месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в Москве на 1-й Дубровской улице водитель совершил наезд на двух несовершеннолетних, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Пострадали мальчики 11 и 13 лет, их с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.
В прокуратуре сообщили, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям водителя и служб, а при наличии оснований примут процессуальное решение.
