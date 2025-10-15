На Урале задержана банда квартирных воров за хищение имущества на 20 млн рублей

15 октября 2025, 11:54

Фото: iStock/Rawf8

Сотрудники полиции пресекли деятельность группы квартирных воров, действовавшей на территории Свердловской и Челябинской областей. Общий ущерб от их преступлений превысил 20 миллионов рублей.





Как сообщили в пресс-службе УМВД, в начале октября правоохранители задержали пятерых подозреваемых. Среди них — жители Екатеринбурга и Сургута, некоторые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Все задержанные допрошены и арестованы.



Осенью 2025 года в регионе наблюдалась волна краж из частных домов. Преступники проникали в жилища, отжимая пластиковые окна или двери. Основной их целью стали ювелирные украшения, дорогие часы и драгоценности, однако иногда они похищали и другие ценные вещи — электросамокаты, элитный алкоголь и бытовую технику, в том числе фен Dyson.





Во Владивостоке сиделка избивала 90-летнюю пенсионерку и забирала её пенсию

«Злоумышленники могли совершить одну кражу утром в городе Екатеринбурге, а вторую — днем уже в городе Челябинске. Похитители старались соблюдать меры конспирации: подходили к домам в основном со стороны леса, чтобы скрыть свой транспорт, использовали для маскировки балаклавы и перчатки, совершали преступления в максимально короткое время, чтобы в случае срабатывания сигнализации успеть скрыться до прибытия охраны», — сообщили в полиции.