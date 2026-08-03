В Новгородской области легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на воду

03 августа 2026, 20:24

Фото: Istock/1971yes

В Новгородской области, недалеко от деревни Малое Лучно, частный легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».