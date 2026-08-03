В Новгородской области легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на воду
В Новгородской области, недалеко от деревни Малое Лучно, частный легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Воздушное судно село прямо на водную поверхность в прибрежной зоне. На борту находились несколько человек. После посадки людей оперативно эвакуировали из самолёта. Медики осматривают всех, кто был на борту, — по имеющейся информации, никто из них не получил травм.
Специалисты уже работают на месте происшествия: они фиксируют обстоятельства случившегося и опрашивают очевидцев. В ближайшее время эксперты проведут технический осмотр воздушного судна, чтобы установить точную причину инцидента. Помимо этого, решается вопрос о транспортировке самолёта с мелководья на берег.
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