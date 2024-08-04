В Якутии грузовик переехал картонную коробку, в которую залезли дети

Обвиняемый в подрыве железнодорожных путей под Рязанью Роман Сидики надеется, что его отправят в зону проведения специальной военной операции, чтобы «искупить вину кровью». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.