В Якутии грузовик переехал картонную коробку, в которую залезли дети

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Игры двоих детей из Якутка закончились трагедией. Две девочки забрались в картонную коробку и оказались под колесами погрузчика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Пострадавшие школьницы семи и восьми лет госпитализированы с различными травмами. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Правоохранители выясняют, на каком основании проводились погрузочные работы на территории, рядом с которой играли дети. О состоянии пострадавших в настоящее время информации нет.
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Анастасия Хохлова