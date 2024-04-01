Названа причина страшного ДТП с участием автобуса и поезда под Ярославлем

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Поломка пассажирского автобуса стала причиной ДТП с поездом на переезде в Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
По информации источника, автобус остановился прямо на железнодорожном переезде и завестись уже не смог. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.
Сообщается, что произошедшую ситуацию взял под личный контроль Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.
Напомним, в селе Берендеево Ярославской области пять человек погибли в результате столкновения автобуса и поезда. Ранее сообщалось о пяти погибших, однако, по последней информации, количество возросло до восьми.
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Сообщается, что произошедшую ситуацию взял под личный контроль Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.
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Екатерина Коршунова