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В Москве бабушка «вскрыла» вену мочалкой

Shot: в Москве 88-летняя пенсионерка вскрыла себе вены мочалкой
Фото: istock / maxim4e4ek

Фото: istock / maxim4e4ek

В Москве 88-летняя пенсионерка случайно повредила себе вену мочалкой и чуть не истекла кровью.
По данным Телеграм-канала Shot, инцидент произошел рано утром на Комсомольском проспекте в районе Хамовники. Галина Ивановна захотела принять ванну и тщательно натереть себя мочалкой. Настолько, что умудрилась повредить себе вену на ноге. Бабушка испугалась, увидев ручей крови, но не захотела тревожить родственников и самостоятельно вызвала скорую.

В результате женщину госпитализировали с кровотечением из варикозно-расширенных вен. Как пишет издание, к пенсионерке пришел сын, но когда дома никого не оказалось, а на полу виднелись пятна крови, он связался с матерью.



Галина Ивановна успокоила его и сообщила, что скоро поправится. Она также пообещала не использовать столь жесткие мочалки и быть аккуратнее.

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После кончины артиста Добрынина его родственники оказались в непростой финансовой ситуации
Родственникам Вячеслава Добрынина придется погасить миллионный долг
11 декабря 2024, 09:27

Композитор Вячеслав Добрынин (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

После кончины народного артиста России Вячеслава Добрынина его родственники оказались в непростой финансовой ситуации. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, на следующий день после смерти певца его ИП прекратило деятельность, однако спустя два месяца налоговая служба начислила имущественный налог за 2023 год, сумма которого превышает один миллион рублей.

Согласно действующему законодательству, вступив в наследство, родственники Добрынина автоматически унаследуют не только его активы, но и все долги, включая задолженности по транспортному и земельному налогам. Это создает серьезные финансовые риски для семьи покойного артиста, так как им придется решить вопрос с погашением долгов перед тем, как они смогут воспользоваться наследством.

Вячеслав Григорьевич Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Музыкальные способности проявились у него в детстве: с трех лет он подбирал песни на слух, а в семь поступил в музыкальную школу. Позже он учился в Музыкальном училище имени Октябрьской революции.

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#долги
#активы
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В Подмосковье поймали серийного похитителя икон
11 декабря 2024, 09:14

Композитор Вячеслав Добрынин (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

64-летнего жителя Павловского Посада задержали в Орехово-Зуевском округе по подозрению в краже старинных икон из частных домов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина в тёмное время суток разбивал окна в частных домах, проникал туда и похищал иконы, а потом уезжал с места преступления на велосипеде. Так он обокрал два дома в деревнях Гридино и Бяльково. Мужчину удалось вычислить и задержать. У него в квартире нашли четыре украденные иконы, две из которых, по утверждению потерпевших, являются антикварными — XVIII-XIX веков», — говорится в сообщении.
Задержанный, который ранее был неоднократно судим, рассказал, что две похищенные иконы он успел продать. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

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Житель Дамаска рассказал о ситуации в городе

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#орехово-зуево
#павловский посад
#кража
#икона
#криминал
#мвд московской области
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Житель Дамаска рассказал о ситуации в городе
Житель Дамаска Хасан: в городе относительно спокойно, паники нет
11 декабря 2024, 07:57

Фото: istockphoto/Zhora Kochegarov

В Дамаске царит относительное спокойствие, паники не наблюдается. Многие магазины и кафе продолжают свою работу, а подавляющее большинство жителей предпочли остаться в столице Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на жителя города.
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

«Куда нам ехать, если дома, работа у нас здесь? За рубежом нас не ждут, никто новую Сирию, кроме самих сирийцев, не построит», — сказал житель Дамаска Хасан.

Он заявил, что последние полтора десятка лет научили людей жить в напряжении, это стало нормой жизни. По его словам, желающие покинуть Сирию могут воспользоваться близлежащим аэропортом в столице соседнего Ливана – Бейруте, но те, кто хотел уехать, сделали это давно, до нынешней эскалации. Помимо этого, он отметил, что в городе работают кафе и магазины.

Хасан сообщил, что посетителей стало меньше, чем раньше. Он добавил, что главной темой разговоров является будущее Сирии и выборы новой власти. По его словам, движение автомобилей в городе уменьшилось.

Глава Комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации Андрей Картаполов заявил, что новое руководство Сирии должно внимательно рассмотреть ранее заключенные соглашения относительно российских военных баз в стране. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#будущее
#сирия
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Учредитель хостела в Москве, где погибли восемь человек, получил пять лет тюрьмы
11 декабря 2024, 07:38

Фото: istockphoto/OlFedv

Учредитель московского хостела, расположенного на Алма-Атинской улице, был приговорен к пяти годам лишения свободы за пожар, в результате которого летом 2022 года погибли восемь человек. Об этом проинформировала столичная прокуратура в Telegram-канале.
Напомним, что возгорание охватило площадь 150 квадратных метров. Предварительной причиной пожара стало неисправное электрооборудование. В ходе следствия были задержаны 55-летний учредитель хостела и 24-летняя генеральный директор. Однако арестовали только гендиректора. В августе 2024 года столичная прокуратура сообщила, что оба предпринимателя предстанут перед судом.

Ранее стало известно, что военному офицеру и майору ФСБ в отставке, 37-летнему Ивану Ш., предъявлены обвинения в извращенном надругательстве над собственной женой.

До этого тело 15-летней Натальи было найдено в доме ее семьи в собственной постели. Оба родителя стали главными подозреваемыми и оказались на скамье подсудимых. Сначала им вынесли обвинительный приговор, однако потом полностью оправдали. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#приговор
#фсб
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После атаки ВСУ в Таганроге пострадало промышленное предприятие
11 декабря 2024, 06:26

Фото: iStock/Distortion Media

В ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, в результате которого пострадало промышленное предприятие. Об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
«Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие», — говорится в сообщении.

Также в результате происшествия сгорело 14 автомобилей. На данный момент объем полученных повреждений устанавливается. Среди людей от обстрела никто не пострадал.

Напомним, что сегодня была объявлена опасность атаки БПЛА в Таганроге. Также этой ночью дроны атаковали Брянск.

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#пожар
#предприятие
#бпла
#происшествия
#всу
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В Таганроге объявлена опасность атаки беспилотников
11 декабря 2024, 05:31

Фото: iStock/NiseriN

Утром 11 декабря в Таганроге была объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала Камбулова в 4:30 утра в своем telegram-канале.

Напомним, что в ночь на 11 декабря также была атакована Брянская область. В результате прилета БПЛА случился пожар на производственном объекте.

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#бпла
#атака
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В Брянской области пожар на производственном объекте после атаки БПЛА
11 декабря 2024, 04:26

Фото: iStock/abadonian

В результате атаки беспилотников в Брянской области начался пожар на производственном объекте. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в своем telegram-канале.
«В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта», — говорится в сообщении.

Богомаз отметил, что сейчас на месте происшествия работают службы МЧС. Напомним, в ночь на 11 декабря жители Брянской области рассказали о нескольких взрывах в небе.

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#мчс
#взрыв
#происшествия
#брянск
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Над Брянском произошла серия взрывов
Shot: над Брянском прогремела серия взрывов
11 декабря 2024, 01:45

Фото: iStock/Evan Austen

Над Фокинским районом Брянска ​прогремел ряд сильных взрывов. Об этом сообщает ​telegram-канал ​Shot.
«Местные жители рассказали, что было слышно от 6 до 10 взрывов над Фокинским районом Брянска, которые начались примерно в 00:45», — пишут в издании.

По предварительным данным, источником шума стала работа ПВО. Было сбито несколько украинских БПЛА над городом. О пострадавших и разрушениях информация пока не поступала.

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#бпла
#ракеты
#пво
#брянск
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Самый богатый город США охватил мощнейший пожар
SHOT: мощнейший пожар охватил Малибу
10 декабря 2024, 21:58

Фото: istockphoto/grafoto

Мощнейший пожар происходит в американском городе Малибу. Согласно публикации Telegram-канала Shot, власти эвакуируют из зоны бедствия 12 тысяч человек.
Адское пламя распространилось по горам Калифорнии практически до 900 гектаров. В Малибу в большинстве своем живут голливудские миллионеры со звездами. Огонь быстро распространяется из-за ветра.

Кроме того, известно, что в опасности находится местный Университет Пеппердина. Сейчас о пострадавших нет никакой информации, предстоит подсчет ущерба после того, как огнеборцы ликвидируют горение.

Пожар начался накануне днем.

Перед этим стало известно, что на одном из московских рынков произошло возгорание. По сообщению спасателей, горели торговые павильоны.

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#мир
#сша
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