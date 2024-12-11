В Москве бабушка «вскрыла» вену мочалкой

Фото: istock / maxim4e4ek
В Москве 88-летняя пенсионерка случайно повредила себе вену мочалкой и чуть не истекла кровью.
По данным Телеграм-канала Shot, инцидент произошел рано утром на Комсомольском проспекте в районе Хамовники. Галина Ивановна захотела принять ванну и тщательно натереть себя мочалкой. Настолько, что умудрилась повредить себе вену на ноге. Бабушка испугалась, увидев ручей крови, но не захотела тревожить родственников и самостоятельно вызвала скорую.
В результате женщину госпитализировали с кровотечением из варикозно-расширенных вен. Как пишет издание, к пенсионерке пришел сын, но когда дома никого не оказалось, а на полу виднелись пятна крови, он связался с матерью.
Галина Ивановна успокоила его и сообщила, что скоро поправится. Она также пообещала не использовать столь жесткие мочалки и быть аккуратнее.
Читайте также:
Майора ФСБ судят за жестокое изнасилование жены: сослуживцы уверены, что его оклеветали за 20 млн
Сотрудницы «Уральских авиалиний» погибли под поездом в Москве
В Красноярске погибла девушка после катания на тюбинге
В результате женщину госпитализировали с кровотечением из варикозно-расширенных вен. Как пишет издание, к пенсионерке пришел сын, но когда дома никого не оказалось, а на полу виднелись пятна крови, он связался с матерью.
Галина Ивановна успокоила его и сообщила, что скоро поправится. Она также пообещала не использовать столь жесткие мочалки и быть аккуратнее.
Читайте также:
Майора ФСБ судят за жестокое изнасилование жены: сослуживцы уверены, что его оклеветали за 20 млн
Сотрудницы «Уральских авиалиний» погибли под поездом в Москве
В Красноярске погибла девушка после катания на тюбинге
Алина Юрчак