Сотрудницы «Уральских авиалиний» погибли под поездом в Москве

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Две сотрудницы авиакомпании «Уральские авиалинии» погибли на железнодорожной станции Нагатинская, попав под поезд в Москве, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу «Уральских авиалиний». Там отметили, что погибшие 2004 и 2005 годов рождения действительно работали в компании.
«Немыслимая трагедия. Девушки погибли в нерабочее время, находились там по своим делам, были не в форменной одежде», — добавили в пресс-службе, соболезнуя родным и близким погибших.Трагедия случилась в минувшее воскресенье, 8 декабря. Предварительно, погибшие шли вдоль ж/д путей. Машинист применил сигнал, а также экстренное торможение, однако это не помогло.
Перед этим сообщалось, как погибла девушка в Красноярске.
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Никита Кротов