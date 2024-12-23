В Москве банда подростков толпой избила школьника и шантажировала его сестру

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В Москве банда подростков толпой избила 14-летнего школьника и стала шантажировать его сестру. Это сообщил РЕН ТВ отец потерпевших.
Отец пострадавших детей рассказал, что недавно его сын вернулся домой с разбитым носом, но сообщил родным об избиении. Мальчик назвал случившееся с ним ерундой. Врачи диагностировали у школьника сотрясение мозга.
Позднее сестра пострадавшего нашла в социальных сетях видеозапись, на которой избивают её брата. Потом родители мальчика написали заявление в полицию. После начала разбирательства члены банды подростков узнали номер телефона старшей сестры школьника. Они стали требовать отозвать заявление из правоохранительных органов, угрожая ей.
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Позднее сестра пострадавшего нашла в социальных сетях видеозапись, на которой избивают её брата. Потом родители мальчика написали заявление в полицию. После начала разбирательства члены банды подростков узнали номер телефона старшей сестры школьника. Они стали требовать отозвать заявление из правоохранительных органов, угрожая ей.
«Старший из них находится под домашним арестом, у него браслет на ноге или на руке. Они просто запугивают район. У нас даже недавно был разговор, как называются люди, которые в торговых центрах подбегают к двоим впятером и их бьют», — поделился отец пострадавших детей.
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Ольга Енгалычева