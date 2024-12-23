Жителя Ленобласти вывезли в лес и избили из-за стрижки

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Жителя Кингисеппа (город в Ленинградской области) вывезли в лес, раздели и избили.
Как передаёт телеканал «Санкт-Петербург», о случившемся пострадавший сообщил полиции утром 22 декабря.
Известно, что между ним и ещё одним мужчиной произошёл конфликт в парикмахерской из-за стрижки. После чего последний вместе с ещё двумя неизвестными на автомобиле затолкали пострадавшего в багажник и вывезли в лес. После всех издевательств его отвезли обратно.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Ломоносовском районе Ленобласти 13-летний школьник попал в больницу в тяжёлом состоянии после того, как одноклассник выстрелил ему в глаз из пневматического оружия.
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Известно, что между ним и ещё одним мужчиной произошёл конфликт в парикмахерской из-за стрижки. После чего последний вместе с ещё двумя неизвестными на автомобиле затолкали пострадавшего в багажник и вывезли в лес. После всех издевательств его отвезли обратно.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Ломоносовском районе Ленобласти 13-летний школьник попал в больницу в тяжёлом состоянии после того, как одноклассник выстрелил ему в глаз из пневматического оружия.
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Анастасия Ларина