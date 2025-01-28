На Камчатке депутат приговорен к двум годам колонии за дискредитацию ВС РФ

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На Камчатке к двум годам колонии-поселения приговорили лидера регионального отделения партии «Яблоко» Владимира Ефимова. Об этом пишет ТАСС.
«Мужчина осужден по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». Он приговорен к двум годам колонии-поселения», — передает агентство.
Отмечается, что до этого Ефимов неоднократно был оштрафован за аналогичные действия. Помимо срока суд запретил депутату администрировать сайты и паблики на протяжении четырех лет.
Ефимова еще в 2023 году оштрафовали за дискредитацию российской армии на 200 тысяч рублей. Ранее он также получал штрафы по этой статье.
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