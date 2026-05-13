В Москве безбилетника отправили в колонию за нападение на контролёра
В Москве суд приговорил безбилетного пассажира к полутора годам лишения свободы за нападение на сотрудника службы контроля. Об этом сообщает «Москва 24».
Во время проверки мужчина повёл себя агрессивно: толкнул контролёра, схватил его за руку и вывернул её. Суд квалифицировал действия пассажира как применение насилия в отношении представителя власти.
Как сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, это уже 13-й случай нападения на сотрудников «Организатора перевозок» с начала текущего года. Он подчеркнул, что агрессия в отношении контролёров может повлечь серьёзную уголовную ответственность — вплоть до 10 лет лишения свободы.
По данным городских властей, за последние три года реальные сроки за подобные преступления получили уже 15 безбилетников.
