Достижения.рф

В Москве безбилетника отправили в колонию за нападение на контролёра

Москвич получил 1,5 года тюрьмы после конфликта с контролёром в автобусе
Фото: Istock / Nikola Milosevic

В Москве суд приговорил безбилетного пассажира к полутора годам лишения свободы за нападение на сотрудника службы контроля. Об этом сообщает «Москва 24».



Во время проверки мужчина повёл себя агрессивно: толкнул контролёра, схватил его за руку и вывернул её. Суд квалифицировал действия пассажира как применение насилия в отношении представителя власти.

Как сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, это уже 13-й случай нападения на сотрудников «Организатора перевозок» с начала текущего года. Он подчеркнул, что агрессия в отношении контролёров может повлечь серьёзную уголовную ответственность — вплоть до 10 лет лишения свободы.

По данным городских властей, за последние три года реальные сроки за подобные преступления получили уже 15 безбилетников.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0