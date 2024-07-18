В Москве бывшего военнослужащего США приговорили к 13 годам лишения свободы

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В Москве был вынесен приговор бывшему американскому десантнику Лику — 13 лет колонии.
В Москве Хамовнический суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина США Трэвиса Лика, бывшего американского десантника. Его признали виновным в деле о наркотиках. Об этом сообщили в РИА Новости.
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«Суд окончательно назначил Лику наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Восемь лет колонии общего режима также получила его сообщница — 24-летняя жительница Москвы Вероника Грабанчук», — сказал собеседник агентства.
В январе-июне 2023 года Лик и Грабанчук, по версии следствия, расфасовывали наркотики, которые в тайниках-закладках размещала девушка. Дома у Лика нашли мефедрон и МДМА. Он вину не признал, а Грабанчук признала.
В июне 2022 года Лик арестовали по обвинению в производстве и сбыте, а также в хранении наркотиков. Мать Лика уточнила, что её сын с 12 лет служил в ВВС США и последние 10 лет жил в России, сотрудничая с российскими рок-группами.
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Мира Полтева