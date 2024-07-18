В Ульяновске задержали имама за перевод денег террористам

Фото: istockphoto / BrianAJackson
ФСБ сообщила о том, что имам ульяновской мечети задержан за отправку денежных средств террористам.
Сотрудники ФСБ задержали имама-хатыба Центральной религиозной организации «Центральное духовное управление мусульман Ульяновской области». Об этом сообщило издание «Татарские новости Ульяновской области», ссылаясь на региональное управление ведомства.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в 2016 году человек перевёл деньги на банковскую карту, подконтрольную членам запрещённой на территории России международной террористической организации. Он финансировал преступную деятельность в Сирии. Во время обыска у имама нашли блокноты с личными записями, банковские карты и запрещённую религиозную литературу. Против него возбудили уголовное дело по статье 205.1 УК РФ», — говорится в материале
Также правоохранительные органы намерены установить других лиц, причастных к этому делу
Читайте также:
Лишенного прав за езду под барбитуратами помощника российского министра поймали за рулем
В МЧС сообщили, что террористы использовали бензин для поджога «Крокуса»
Подросток в Пермском крае изнасиловал 14-летнюю знакомую и утопил ее в карьере
Мира Полтева