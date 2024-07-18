В Ульяновске задержали имама за перевод денег террористам

Сбивший силовиков в Махачкале бизнесмен Тимур Муртазалиев подозревается в наркоторговле. Об этом сообщает NEWS. Ранее была информация, что совладелец сети ресторанов «Аксакал» попытался скрыться от полицейских, проводивших рейд против распространения запрещенных веществ.