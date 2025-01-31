Три участка земли и квартира: суд арестовал главу представительства Минобороны Болгарева. Взятка в 14 млн и солидное имущество жены

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Начальника представительства Минобороны России Сергея Болгарева арестовали за взятку в размере 14 миллионов рублей. Подробности уголовного дела – в материале «Радио 1».
Сергей Болгарев арестован: подробности
В период с 2017 по 2023 год Болгарев получил от генерального директора ОАО «Импульс» Сергея Кузьменко взятки на общую сумму свыше 14 миллионов рублей за формальную приемку продукции военного назначения, произведенной этим предприятием.
Кроме того, чиновник оказывал предпринимателю покровительство при выполнении государственного оборонного заказа. За указанный период между Минобороны и «Импульсом» было заключено более десяти госконтрактов на сумму свыше 500 миллионов рублей, по которым производилась продукция для обеспечения подразделений, участвующих в специальной операции.
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Расследование уголовного дела находится на контроле в главном военном следственном управлении СК РФ.
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Имущество жены и декларация о доходах
Жена Сергея Болгарева с 2018 по 2020 год владела почти 30 сотками недвижимости. Эти данные были получены «Лента.ру» из деклараций о доходах чиновника, опубликованных в указанный период. Согласно декларациям, доходы Болгарева в 2019 и 2020 годах составили 1 066 661 рубль и 1 139 144 рубля соответственно. Однако в 2018 году его доход значительно превышал эти цифры и составил 8 159 498 рублей.
Доход супруги Болгарева в указанные годы составлял около 1 миллиона рублей. В течение этого времени на нее было зарегистрировано несколько объектов недвижимости: три земельных участка площадью 600, 950 и 1200 квадратных метров, а также квартира площадью 144,5 квадратных метра.
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