Квартира в Черногории, несколько земельных участков и ни одного авто: чем владел задержанный за растрату экс-замминистра Чалик

Игорь Чалик (Фото: РИА Новости/Илья Питале)
Бывший заместитель министра транспорта и экс-врио главы ГосНИИ ГА Игорь Чалик был задержан по подозрению в растрате 4,2 млн рублей. Согласно версии следствия, он незаконно начислял себе премии к зарплате. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Задержание экс-замминистра транспорта Чалик: что известно
25 февраля в московской квартире замминистра прошли обыски. Чалик был задержан у себя дома, доставлен на допрос в следственный отдел и затем помещен под стражу на 48 часов.
Следствие считает, что в 2024 году, занимая должность врио главы ГосНИИ ГА, Чалик систематически присваивал бюджетные средства института. Он включал себя в списки на премирование, единолично устанавливал размер выплат — 740 тысяч рублей ежемесячно, за исключением июля, когда сумма составила 1,2 миллиона рублей, а также утверждал соответствующие приказы.
Взятка в 50 миллионов и роман с экс-солисткой «Блестящих»: за что задержан гендиректор «Фонбет» Сергей Анохин
С апреля по сентябрь он получил 4,2 миллиона рублей, чем причинил институту значительный ущерб. На допросе Чалик частично признал свою вину, согласившись с фактом незаконного премирования, однако оспорил сумму ущерба. Следствие планирует обратиться в Дорогомиловский суд с ходатайством о его аресте. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей.
Имущество Игоря Чалика
У задержанного по подозрению в растрате в особо крупном размере экс-замминистра транспорта Игоря Чалика обнаружили квартиру в Черногории и несколько значительных земельных участков. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на декларацию бывшего чиновника.
В своей последней декларации, которую Чалик подал в 2021 году, он указал доход в 58,5 миллиона рублей. В документе перечислены несколько земельных участков площадью 56 кв. м, 1200 кв. м, 1500 кв. м и 1890 кв. м. Также экс-чиновник владел квартирой в Черногории площадью более 70 кв. м и тремя другими квартирами площадью 70,6, 73,4 и 120 кв. м. При этом у Чалика не было зарегистрировано ни одного автомобиля.
Фото: iStock/Oksana Kalinina
Игорь Чалик: биография и карьера
Игорь Чалик родился 3 декабря 1957 года в Орске, Оренбургская область. В 1979 году он завершил обучение в Актюбинском высшем лётном училище гражданской авиации, получив квалификацию по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта». В 2015 году Чалик окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), где изучал юриспруденцию.
Свою карьеру в гражданской авиации Чалик начал в 1979 году в качестве второго пилота на самолёте Ту-134 в Сыктывкарском объединённом авиаотряде, где работал до 1983 года. В период с 1983 по 1992 год он занимал различные пилотские и инструкторские должности в «Аэрофлоте», постепенно продвигаясь по карьерной лестнице до командира корабля Ту-134 и пилота-наставника.
С 1992 по 1994 год Чалик работал вторым пилотом, а затем командиром самолёта А-310 в лётном директорате АООТ «Аэрофлот». В течение 1994-2010 годов он продолжал свою карьеру в «Аэрофлоте», занимая руководящие должности, включая командира воздушного судна и старшего пилота-инструктора. С 2010 по 2011 год он был заместителем генерального директора и директором департамента производства полётов ОАО «Аэрофлот». Затем, с 2011 по 2021 год, занимал пост заместителя генерального директора — лётного директора ПАО «Аэрофлот».
Государственная служба
С 18 января 2021 года по 27 ноября 2023 года Игорь Чалик работал заместителем министра транспорта Российской Федерации, после чего был освобождён от должности в связи с истечением срока контракта. В декабре 2023 года он был назначен временно исполняющим обязанности руководителя головного Исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА), подведомственного Росавиации.
Читайте также:
Глава российского города Балтийск Мельников арестован за взятку
Четвертый лотерейный миллиардер обратился за выигрышем в «Столото»
Три участка земли и квартира: суд арестовал главу представительства Минобороны Болгарева. Взятка в 14 млн и солидное имущество жены
Анастасия Хохлова