В российском детсаду пятилетнему мальчику оторвало фалангу пальца
В Твери пятилетний мальчик крайне серьёзно повредил качелями руку в детском саду. Об этом сообщает прокуратура области.
Инцидент произошёл 31 июля. Мальчик качался на качелях и зажал руку между элементами конструкции. Врачи диагностировали у ребёнка травматическую ампутацию фаланги пальца правой руки.
Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Региональная прокуратура выясняет обстоятельства случившегося и устанавливает, соблюдал ли персонал учреждения требования безопасности. О текущем состоянии мальчика официальные источники не информируют.
Ранее сообщалось о трагедии в Казани. Там пятилетний ребёнок выпал с 16 этажа и погиб. До этого аналогичный эпизод случился в Москве, но несовершеннолетний выжил.
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