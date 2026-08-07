Достижения.рф

В российском детсаду пятилетнему мальчику оторвало фалангу пальца

В детсаду Твери ребёнок зажал пальцы качелями и едва не лишился конечности
Фото: Istock/Hakase_

В Твери пятилетний мальчик крайне серьёзно повредил качелями руку в детском саду. Об этом сообщает прокуратура области.



Инцидент произошёл 31 июля. Мальчик качался на качелях и зажал руку между элементами конструкции. Врачи диагностировали у ребёнка травматическую ампутацию фаланги пальца правой руки.

Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Региональная прокуратура выясняет обстоятельства случившегося и устанавливает, соблюдал ли персонал учреждения требования безопасности. О текущем состоянии мальчика официальные источники не информируют.

Ранее сообщалось о трагедии в Казани. Там пятилетний ребёнок выпал с 16 этажа и погиб. До этого аналогичный эпизод случился в Москве, но несовершеннолетний выжил.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0